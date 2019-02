Kommunal chef opsagt: Får millionløn med sig

Fredericia Kommune sparer otte millioner årligt på den nye ledelsesstruktur. Til gengæld får den fratrådte topchef Mogens Bak Hansen 2,1 millioner kroner, efter at han har forladt rådhuset.

Mogens Bak Hansen har seks måneders opsigelse og fratræder dermed pr. 30. juni 2019, fremgår det af aftalen. Han får også et års løn med i godtgørelse. Den årlige løn var godt 1,4 millioner kroner om året, inklusiv pension, og dermed betaler Fredericia Kommune altså 2,1 millioner til den tidligere chef, efter at han har forladt rådhuset.

I aktindsigten oplyser Fredericia Kommune i øvrigt, at der er mulighed for modregning af Mogens Bak Hansens løn i perioden fra 1. april til 30. juni 2019. Her følger man funktionærlovens regler.

Det er den overenskomst for chefansættelser, som Kommunernes Landsforening (KL) har med fagforeningerne. Ifølge paragraf fem i aftalen er chefer sikret en fratrædelsesgodtgørelse på et års løn ved "uønsket afsked". Det vil sige en afsked, der ikke skyldes væsentlig misligholdelse. Den paragraf er brugt i Mogens Bak Hansens tilfælde.

Området forhandles centralt

Spørgsmålet er, om Fredericia Kommune kan gøre noget for at holde udgifterne nede, når chefer fratræder. Her peger kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe på den nye organisationsmodel, som byrådet har vedtaget. I den nye struktur er der én kommunaldirektør, fire koncernchefer og fire stabschefer.

- Det er dyrere at indgå fratrædelsesaftaler med direktører end chefer. Fremover vil der jævnfør organisationsmodellen kun være én direktør i Fredericia Kommune, lyder det fra Annemarie Schou Zacho-Broe.

Hun understreger, at den fornemste opgave er at "sikre bedst mulig brug af skatteborgernes penge" - også i forbindelse med fratrædelser.

- Derfor er vi som kommune optaget af at indgå aftaler, der honorerer dette samtidig med, at vi selvfølgelig skal holde os inden for de centralt forhandlede aftaler, siger kommunaldirektøren.

KL's overenskomst er indgået med fagforeningerne DJØF, Forbundet Arkitekter og Designere, HK/Kommunal, Ingeniørforeningen og Lærernes Centralorganisation.