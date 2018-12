Kolonihave-formand om endelig beslutning af politikerne: - Vi er skuffede

I mandags holdt de sandsynligvis alle vejret, da Fredericia Byråd skulle tage stilling til by- og planudvalgets indstilling til, at det skulle være et nej til helårsbeboelse, og en max bebyggelse på 80 kvadratmeter. Byrådet besluttede, hvad udvalget havde lagt op til.

I flere år har grundejere fra kolonihaveområdet på Egeskovvej kæmpet for større huse og helårsbeboelse. I foråret satte Fredericia Kommune arbejdet i gang med en ny lokalplan.Byrådet godkendte i mandags by- og planudvalgets indstilling. Det blev et nej til helårsbeboelse og en max tilladte bebyggelse hedder 80 kvadratmeter. I dag må huse max være 35 kvadratmeter. Flere huse er dog væsentlig større. Kolonihaveejerne sover også i deres hus om vinteren. Det har de ifølge foreningens formand gjort de sidste 40-50 år. Hver matrikel er pålagt grundskyld og lejeværdi. Der betales el, vand og renovationsafgift. Der er 128 grundejere. Grundstørrelsen er 800 kvadratmeter. For de huse, der er større end de fremadrettet tilladte 80 kvadratmeter, vil der ske en individuel vurdering af, hvad der skal ske. Om der skal gives dispensation, krav om nedrivning eller noget helt tredje. Den nye lokalplan indeholder blandt andet også regler for, at man ikke må anvende blanke eller reflekterende materialer til tag- og udvendige bygningssider.

På søndag har de indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Egeskov Forsamlingshus og på dagsordenen står et enkelt punkt - debat om, hvad status er, og hvad grundejerne vil fremadrettet. I kolonihaveområdet på Egeskovvej er i alt 128 grundejere, og der er - ifølge Erling Poulsen - delte meninger om, hvad der skal ske, og hvordan byrådets beslutning skal håndteres.

- De lidt yngre tænker måske lidt mere, at det kan fandeme ikke være rigtigt. Jeg må også sige, at vi er skuffede over, at vi ikke er blevet hørt mere, og der vil sikkert være nogen, som vil kæmpe videre, siger Erling Poulsen.

Foreningen ønskede at få lov til at bygge 120 kvadratmeter på deres grunde, som er 800 kvadratmeter, hvilket, synes formanden, kunne være rimeligt. Og så ønskede de at få lov til at sove i deres kolonihaver året rundt. Noget, de har gjort de 40-50 år.

- Beskrivelsen (i lokalplansforslaget red.) om natophold om vinteren er lidt flydende. Jeg tror ærlig talt ikke, det kommer til at ændre sig særlig meget i praksis, spår formanden.