Kolonihave-bestyrelse efter møde: - Vi vil have flere kvadratmeter

Søndag var der ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen af 1956. Alle de fremmødte - på nær tre - ønskede at gå videre med at få forbedret den lokalplan, der tirsdag sendes i høring.

Fredericia: Stemningen var god, om end diskussionsbåren. Grundejerforeningen af 1956 - der repræsenterer kolonihaveejere i området langs Egeskovvej - havde søndag inviteret til ekstraordinær generalforsamling. På dagsordenen var det lokalplansforslag, der i starten af december blev godkendt og sendt videre fra Fredericia Byråd. Et forslag, der indeholder et byggemaksimum på 80 kvadratmeter, yderligere 21 kvadratmeter til udhus, garage, legehus eller lignende og et rungende nej til, at ejerne må bo i huset fast. - Der er et stort flertal bag beslutningen om, at bestyrelsen skal arbejde videre med at forsøge at forbedre kommunens udspil. Det bliver nok mere på politisk hold end på forvaltningen, da vi ikke har haft den store succes der, lyder det fra Erling Poulsen, formand i grundejerforeningen.

Der var stor opbakning til bestyrelsen bag Grundejerforeningen af 1956. Dog var der et par stykker, der ønskede at debattere, hvor store kanoner, der skulle køres i stilling. Det endte hurtigt med en debat mellem enkeltstående grundejere og bestyrelsen. Foto: Peter Friis-Autzen

Stiltiende accept Tre af de 53 fremmødte grundejere ønskede dog at der skulle 'køres større kanoner i stilling', herunder mere advokatbistand, men det blev altså ikke det resultat, bestyrelsen stod tilbage med efter halvanden times møde i Egeskov Forsamlingshus. At det var under halvdelen af de stemmeberettigede grundejere - 128 i alt - der dukkede op søndag, giver formanden en fornemmelse af, at de udeblevne må være tilfredse og have en tro på, at bestyrelsen gør det rigtige. - Vi har opfordret grundejerne til at sende høringssvar i høringsperioden (11. december 2018-5. februar 2019 red.) med et specifikt fokus på kvadratmetrene. Vi synes ikke, 21 kvadratmeter til udhus er nok, siger grundejerforeningens formand.

Stram definition Bestyrelsen ser gerne, at det tal stiger til minimum 40, da der - ifølge Erling Poulsen - hurtigt ryger 20 kvadratmeter på en garage. Selv mener de, at det er et rimeligt krav. Oprindeligt ønskede grundejerne at få lov til at bygge op til 120 kvadratmeter. Men maksimum bliver 80, hvis lokalplansforslaget går igennem. I dag må grundejerne kun bygge op til 35 kvadratmeter store huse. - Vi vil gerne have mere end de 80 kvadratmeter, og så synes vi desuden, at sommerperioden er defineret for stram i forslaget (15. maj-15. september red.) Vi ser gerne, at perioden udvides med en måned eller halvanden, fortæller Erling Poulsen.