Køreskole: Mange viser for meget hensyn i trafikken

De lokale kørelæreres formand oplever, at bilister viser for meget hensyn til skolevogne. Og det kan gå ud over undervisningen.

Fredericia: Det er et problem i trafikken, hvis bilister viser for lidt hensyn. Men det kan faktisk også være et problem, hvis de viser for meget hensyn.

Det oplever Hans Andersen med jævne mellemrum, når han som kørelærer bevæger sig rundt i Fredericia-området i skolevogne med elever ved rattet.

- Det sker, at andre bilister holder tilbage for at give skolevognen plads. For eksempel ved udkørsler, hvor køreskoleeleven har ubetinget vigepligt. Så bliver eleven forvirret og spørger mig "jamen, var det ikke mig, der skulle holde tilbage her?", siger Hans Andersen, der er formand for kørelærerne i Fredericia og omegn.

Ligesom børnehaven Gadens Gaard i Fredericia opfordrer Hans Andersen til, at bilister ikke viser for meget hensyn ved at holde tilbage for børn eller køreskoleelever. Den overdrevne hensyntagen kan nemlig gøre det sværere for børn og elever at opbygge en rutineret forståelse af, hvordan trafikken normalt opfører sig.

- Men det er selvfølgelig udtryk for venlighed, når folk holder tilbage og giver plads. Så man kan ikke bebrejde dem noget, tværtimod. Men det er ikke altid det smarteste at vise hensyn, siger Hans Andersen.