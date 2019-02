Kørelærer-formand er 95 procent tilfreds: Men hastesager driller

For de lokale kørelærere er der mange fordele ved, at Fredericia Bibliotek har overtaget opgaven med at ekspedere kørekort. De udnytter den ekstra åbningstid, men hastesager driller.

- Kigger man overordnet på det, går 95 procent af vores ekspeditioner igennem på en, to eller tre dage, siger Hans Andersen.

Sådan lyder vurderingen fra Hans Andersen fra Driving Academy, som er formand for de fredericianske kørelærere.

Fredericia: Kørelærerne i Fredericia har fået nye fordele, efter at Fredericia Bibliotek 1. september 2017 overtog opgaven med at ekspedere pas og kørekort fra Borgerservice.

Ansøger har også et ansvar

Kørelærerne fra Fredericia har fået adgang til et rum, hvor de kan lægge ansøgninger. Senere kan de så hente papirerne, når de er ekspederet, så eleven kan komme op til køreprøve.

- Jeg hører ikke kolleger brokke sig over den nye ordning. De synes, det er rart, at de kan gå ned og smide papirer ind, når de alligevel er nede i byen - og eventuelt få andre papirer med hjem igen, siger Hans Andersen.

Den udvidede åbningstid er en fordel, men hastesager kan drille.

- Det kan være en udfordring, at de medarbejdere, der ekspederer kørekort, ofte er der i hele bibliotekets åbningstid. Derfor er der også dage, hvor de ikke er der, og der kan vi ikke blive ekspederet. Så der nytter det ikke noget for os, at åbningstiden er udvidet, siger Hans Andersen.

Ofte er det dog ansøgeren selv, der smøler.

- Jeg har for eksempel lige haft et par tilfælde med generhvervelser, hvor de har haft papirerne liggende i et halvt år, men først kommer måneden før. Så ofte har folk selv ansvaret, fordi de kommer med papirerne i sidste øjeblik, siger Hans Andersen.