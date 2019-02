Kødtyv blev civil anholdt af Føtex-ansatte

En 47-årig lokal mand forsøgte at slippe ud af supermarkedet uden at betale for 22 forskellige pakker kød, der repræsenterede en samlet værdi af 1.500 kr.

Fredericia: To ansatte i Føtex i Prinsessegade står til ros for deres beslutsomme og snarrådige handling onsdag over middag.

Bankekød på Havfruen

Det var til gengæld en anden slags bankekød, der var på menuen, natten til torsdag uden for restaurationen Havfruen i Vendersgade.

Her var seks mænd i alderen 26-34 år røget i et større slagsmål. Da politiet ankom fire minutter over midnat, var det til en samling ømme gummer, blodtude og en enkelt i færd med at kaste op.

Ingen af de seks mænd ønskede at anmelde slagsmålet, så politiet valgte at sigte alle seks for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

To af de sigtede mænd er fra det nordlige Jylland, mens de resterende fire er lokale ungersvende.