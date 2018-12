Kø i boghandel: Stor interesse for ny bog om fredericiansk Auschwitz-overlever

Der var kø i Billunds Boghandel, da 94-årige Arlette Andersen signerede bogen "Vi er her for at dø". Journalist Thomas Kvist Christiansen står bag den nye bog om den fredericianske kz-overlever.

Der var mulighed for signering af bogen, og i køen stod en mand med tre eksemplarer under armen.

Lørdag blev den nye bog om den fredericianske kz-overlever udgivet. "Vi er her for at dø", hedder bogen, som er skrevet af journalisten Thomas Kvist Christiansen.

- Jeg har glædet mig meget til denne dag. Det er en milepæl, og det er blevet et livsprojekt for mig, at jeg kan være med til at fortælle Arlettes historie.

Arlette Andersens historie er blevet et livsprojekt for journalist Thomas Kvist Christiansen. Først lavede han en film om hende, og lørdag blev bogen "Vi er her for at dø" udgivet. Foto: Yilmaz Polat

Det er et livsprojekt

Journalist Thomas Kvist Kristiansen var overvældet over interessen. Selvom han var advaret på forhånd, for i 2012 var der også stor interesse for Morten Vestergaards bog "Pigen fra Auschwitz", der også handler om Arlette Andersen.

Den nye bog er meget visuel, og den følger op på Thomas Kvist Christiansens film om den franskfødte jødiske kvinde, som overlevede kz-lejrens rædsler under 2. Verdenskrig.

- Jeg har glædet mig helt vildt til den her dag. Det er meget imponerende, at der er kommet så mange mennesker. Men Arlette havde fortalt mig, at der også stod folk i kø sidste gang. Der er også interesse for bogen i Frankrig, og der er en mulighed for, at bogen bliver oversat til fransk, fortalte forfatteren.

- Det er en milepæl for mig. Det er blevet et livsprojekt for mig at være med til at fortælle Arlettes historie, sagde Thomas Kvist Christiansen.

Bogen er udgivet i 2000 eksemplarer. Søndag 2. december præsenteres den også ved et arrangement i Nicolai Biografen i Kolding klokken 14.