Alarmtyper

I beredskabsstatistik opereres der med tre forskellige slags alarmer. De reelle, de falske og de blinde. En reel alarm er, når der reelt har været noget for beredskabet at lave.



En blind alarm opstår oftest i forbindelse med de automatiske brandalarmer. Det kan være på en virksomhed, hvor en teknikfejl aktiverer brandalarmen, som automatisk tilkalder beredskabet. Hvis beredskabet rykker ud til en såkaldt blind alarm, koster det et gebyr. I 2017 lød prisen på cirka 7500 kroner. En blind alarm, der er afgivet utilsigtet eller i god tro



En falsk alarm er som udgangspunkt indgivet i ond tro som en bevidst handling, uden at der er brand eller tilskadekomst.