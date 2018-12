Klubmesterskab i Erritsø Svømmeklub.

Fredericia: Erritsø Svømmeklubs konkurrenceafdeling har holdt klubmesterskaber den seneste tid. De tre konkurrencehold og talentholdet har i alle de grundlæggende discipliner kæmpet om at blive klubmester og vinder af egen årgangsgruppe.

Efter tre dage med mange løb, stor opbakning til hinanden og gode tider blev der forleden delt præmier ud til et stort antal svømmere.

Årets klubmester blev for drengene Lukas Jeppesen, og klubmester for pigerne blev Mathilde Thy Asmussen. Der blev uddelt 1., 2. og 3.-præmie i alle grupper og teknikpokaler til udvalgte svømmere blandt talentsvømmerne. Årets fighterpokal gik til Luna Holm Møller.

Venskabspokalerne for K1 gik til Mathias Jørgensen, for K2 til Asger Nielsen og for K3 til Emilie Nielsen.

Udover disse pokaler blev der svømmet kravtider til diverse mesterskaber og ikke mindst mange personlige rekorder.