Langstrakt byggesag

Fredericia Kommune udbød i marts 2015 ejendommen Erritsø Bygade 6-8 til salg.



På grund af flere omstændigheder blev salget trukket tilbage og erstattet af et nyt udbud i maj 2015.



Her slog et enigt byråd til på tilbuddet fra Hokton A/ S på 2,5 mio. kr.



Under selskabsnavnet Erritsø Bygade ApS er det planen at opføre 24 tæt-lave boliger bag rytterskolen. Den gamle lærerindebolig rives ned, mens der skal indrettes boliger i Rytterskolen.



Rytterskolen har stået tom siden salget, hvor de daværende brugere KFUM Spejderne og dagplejen blev bedt om at flytte ud straks.



Fra salgsprisen skal derfor trækkes 650.000 kr. til at flytte aktiviteter, lave ny lokalplan, landmåler, udbudsmateriale med mere.



Desuden har kommunen siden bekostet nedrivning af en gammel FDF-hytte, som blev sat i brand i sommer.



I oktober 2016 vedtog byrådet lokalplanen for området, som giver mulighed for at bygge og samtidig sikrer, at Rytterskolen ikke må nedrives.



Flere naboer havde klaget over lokalplanen til planklagenævnet, som nu har afvist klagen.



Tilbage står ifølge naboer en klagesag om habilitet overfor et byrådsmedlem ved behandling af lokalplanen.