Kentaur modtog pris onsdag - fredag gav virksomheden tre gange beløbet videre til sårbare unge

Fredericia: Fredag formiddag videregav ejer af virksomheden Kentaur, Bernt Dahl, 30.000 kroner til organisationen Headspace, som hjælper sårbare unge.

Kentaur, der producerer arbejdstøj, og Bernt Dahl blev onsdag aften præsenteret som modtager af Business Fredericias erhvervspris 2018. Med prisen fulgte en donation på 10.000 kroner.

- Uden at det skal lyde forkert, vil jeg ærligt indrømme, det gør ikke det store i vores tal. Så i ledelsen blev vi hurtigt enige om at finde et sted, hvor pengene gør mere gavn. Her kom Headspace hurtigt op. Vi kender alle til unge mennesker, som har problemer, fortalte Bernt Dahl.

Med selskab af sine ansatte og erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer overrakte han fredag formiddag to checks til Cecilie Roed Schultz, som er ansat i Headspace. Den ene var checken fra Business Fredericia på 10.000 kroner, mens den anden var ekstra 20.000 kroner, som Kentaur donerer til Headspace.