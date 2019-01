Kentaur laver arbejdstøj, som de fleste kender

Virksomheden har siden etableringen i 1990 produceret arbejdstøj og blev dengang etableret af den 24-årige Bernt Dahl. Han købte rettighederne til navnet Kentaur og den lette del af arbejdstøjet i 1989 under en rekonstruktion af virksomheden. Rødderne går dog helt tilbage til 1927 under navnet Fredericia Kittelfabrik.

For 10-15 år siden var der over 50 vaskerier i Danmark. I dag er der kun tre. Den konsolidering sker i hele Europa. I Tyskland er der 200 nu. Jeg tror, det falder til det halve. Verden konsoliderer sig. Det skal vi som virksomhedsejere være opmærksom på.

Sælger til vaskerier

For ti år siden skete der et skift i virksomhedens retning.

- Nu sælger vi kun til vaskerier. Arbejdstøj i dag skal være smart, pænt og innovativt. Det skal være 100 procent i orden og egnet til at leje ud, vaske og stadig se pænt ud. Forskellen i dag og 15 år tilbage er, at dengang så man ikke dem, der gik i vores tøj, gå rundt i det i offentligheden. Men i dag ser man kokkene uden for køkkenet, og sosu'erne går rundt i bybilledet. Folk vil gerne have noget arbejdstøj, som næsten ligner det, de går i privat, forklarer Bernt Dahl.

Kentaur sælger arbejdstøjet til vaskerivirksomheder, som lejer tøjet ud til virksomheder som kommuner, levnedsmiddelvirksomheder og restauranter. Vaskerierne tager sig så også af vask og reparationer af tøjet. I Danmark er blandt andet Berendsen og De Forenede Dampvaskerier kunder hos Kentaur.