Fredericia: Hannerup Skov lukker.

Det oplyser spisestedet og selskabslokalerne på Facebook. Det angives, at indtjeningen ikke står mål med arbejdet, og at der ikke er udsigt til et økonomisk overskud.

Fredericia Dagblad har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra indehaver, Klaus Zoffmann Jensen, men forgæves.

Han overtog Hannerup Skov i 2016 og har sammen med personalet lagt mange kræfter i at gøre restauranten rentabel. Det fremgår af 2017/2018-regnskabet for Restaurant Hannerup Skov ApS - som Fredericia Dagblad har adgang til via Erhvervsstyrelsen - at underskuddet blev begrænset fra minus 618.488 til minus 342.215 kroner før skat.

Bruttofortjenesten voksede fra 27.188 til 533.802 kroner i forhold til regnskabsåret før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter at udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Egenkapitalen faldt imidlertid fra minus 568.488 til minus 910.703 kroner i 2017-2018.