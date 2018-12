Kanalbyen får kvart million - kunst skal pryde den ny bydel

- Så der er ikke et konkret projekt at fortælle om lige nu.

Det bobler med gode idéer i Jylland, når det gælder at tænke forretningsudvikling i de kreative erhverv (...) Det, vi særligt har lagt mærke til ved vores uddeling, er, at mange ansøgere har vist nytænkning i forhold til krydsfeltet mellem kultur og erhverv, og rigtig mange projekter viser, at der er god opbakning fra det private erhvervsliv.

To nye pengekasser

I finanslovsaftalen 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at stifte to regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond.

De skal "støtte og styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder uden for hovedstadsområdet", som det hedder. Fondene har fået til opgave at uddele 2,3 millioner kroner hver de næste fire år. Formanden for Øernes Kunstfond er lederen af Det internationale keramiske center Guldagergaard i Skælskør, Mette Blum Marcher, mens den kendte koncertarrangør og kulturdynamo, Frank Panduro fra Horsens, er i spidsen for Den Jyske Kunstfond.

Den Jyske Kunstfond modtog i alt 85 ansøgninger i den første ansøgningsrunde. 24 projekter blev honoreret med økonomisk støtte. Samlet set blev der søgt om tilskud for i alt 18,8 millioner kroner.