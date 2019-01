Kalenderen er proppet med kultur: Tøjhuset bugner som aldrig før

Det tætte program betyder også travlhed for husets mange frivillige, der sørger for afvikling og bemanding.

- I nogle uger er her musik både onsdag, torsdag, fredag og lørdag, siger Sune og smiler bredt.

- Plus fredags-jam, sang-prøver, spillemandslaug og andre arrangementer.

Spillestedsleder Sune Rasmussen smiler, mens han prøver at tælle arrangementerne sammen. Flere gange må han starte forfra, fordi han taber tråden og glemmer, hvor mange hænder, han har talt sammen. Streger på ElboBladets notesblok ender med at fungere som regnskab. Der er 67 streger.

Fredericianske Heywire udsendte et album i 2015. De spiller på Tøjhuset 13. april - samme dag som Daniels Trip.

Kunstnere og publikum vil hinanden

Der er især to grunde til det stigende antal koncerter.

- For det første er der vores geografiske placering. Den har meget stor betydning - både når musikerne og publikum skal bevæge sig, siger Sune Rasmussen og viser et kort over publikums hjemby.

Kortet har prikker helt fra Frederikshavn til Lolland og Hillerød.

- Og for det andet vil fredericianerne gerne opleve musikken. Vores besøgstal sidste år endte på omkring 8.000, siger spillestedslederen.

Han bruger meget tid på opsøgende arbejde i bestræbelserne på at få spændende kunstnere til Fredericia.

- Men vi får også henvendelser fra kunstnere, som ønsker at optræde netop hér, siger han.

Mange af koncerterne arrangeres af foreningen FredericiaLive, der tidligere hed Foreningen Det Bruunske Pakhus.