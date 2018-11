Kære læser: Svenskekrigene

Svenskekrigene er 15. bog i den anmelderroste bogserie, 100 danmarkshistorier, som du via dit abonnement hver måned frit kan downloade som e- og lydbog. Denne måneds bog har fokus på en tid som mange nok bedst kender fra historien om Gøngehøvdingen.

Vi elsker at gøre grin med svenskerne, og vi er vilde med arve­fjendeopgørene i sportens verden. Måske stammer det netop fra de to krige mod svenskerne i 1657-1660. Foruden de gribende dramaer og store begivenheder er dette også historien om den jævne befolkning, der blev plyndret og plaget af både venner og fjender, og krigen, der satte sig dybe spor i politiske beslutninger og ændrede Danmark for altid.

Forfatteren Sebastian Olden-Jørgensen er lektor i historie på Saxo-Institutet ved Københavns Universitet og fortæller i Svenskekrigene om de dramatiske begivenheder, hvor svenskerne marcherede over isen, København blev belejret og undsat af en hollandsk hjælpeflåde, og kong Frederik 3. ville dø i sin rede.

Svenskekrigene og de foregående 14 bind ligger klar til at blive læst inde på frdb.dk. Du downloader dem ved at klikke på den fane, der hedder 'FORDELE' og følge anvisningerne derfra.

