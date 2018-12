Det lokale politi har kun registreret ganske få mistænkte, og antallet af sigtelser også er meget lavt, skriver han. Men samtidig fastslår det lokale politi, at morfin-markedet er større, end antallet af sigtelser er udtryk for.

Her svarer justitsminister Søren Pape Poulsen, at Rigspolitiet faktisk ikke ved, hvor stort det illegale morfin-marked i Danmark er - og heller ikke hvor stort det er i Fredericia.

I sit andet spørgsmål beder Peter Kofod justitsministeren gøre rede for, at morfin-problemet er større i Fredericia end næsten alle andre steder - sådan som det lokale politi og kilder i miljøet oplyser til ElboBladet.

Peter Kofod, der er valgt her i Sydjyllands storkreds, har indtil videre fået to spørgsmål besvaret fra ministeren.

Fredericia: Skal love og regler ændres for at styrke kampen mod illegal morfin-handel? Det skal justitsminister Søren Pape Poulsen (K) se på.

Straffes mildere og sjældnere

Trine Bramsen har spurgt ministeren, om han vil ændre loven, så ulovlig morfin-handel sidestilles med salg af for eksempel heroin og kokain.

Med sit spørgsmål tager Trine Bramsen fat i, at straffeloves paragraf om grov narkohandel reagerer langsommere på morfin-handel end på anden narkohandel. En pusher ryger først op i den strenge paragraf, når han har handlet over 3.000 morfin-enheder - uanset hvor stærke enhederne er.

Det lokale politi betegner dét som "et misforhold mellem morfinens virkning for de afhængige misbrugere og den straf, sælgeren får, hvis han bliver taget". Dertil kommer, at ulovlig morfinhandel er vanskeligere at afsløre, fordi midlerne populært sagt kun er ulovlige, hvis de ligger i lommen på den forkerte mand.

Alt i alt betyder de to forhold, at morfin-pushere både straffes sjældnere og mildere end deres kolleger, der handler med mere klassisk narkotika. Det skal justitsministeren nu tage stilling til, om han vil ændre.

Trine Bramsen har stillet sit spørgsmål gennem Folketingets retsudvalg. Ved avisens deadline havde ministeren ikke svaret.