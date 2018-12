Juletrafikken: Flest skal til København, men også til...

Om få dage begynder årets juletrafik, og DSB har traditionen tro opgjort, hvordan pladsbestillingerne i store træk fordeler sig.

Fra Fredericia skal de fleste med forhåndssikret hynde til sædemuskulaturen således afsted til henholdsvis København, Københavns Lufthavn, Flensborg, Hamborg og - Rødekro.

København er ikke en overraskende topdestination, hvorimod man måske undrer sig lidt over, at mange tilsyneladende tager udenlands. For ikke at tale om Rødekro?

Rødekro ligger i øvrigt på hovedbanen ned gennem Sønderjylland cirka syv kilometer vest for Aabenraa. Den har godt 6000 indbyggere. Stationsbyen har både en dansk og en tysk skole. Derudover blandt andet også den 320 meter høje tv- og radiomast Rødekro-senderen.

- De fleste pladsbilletter i år er over Storebælt fra København mod Fyn og Jylland, men der er altså også mange rejsende, der tager turen den modsatte vej, forklarer informationschef i DSB, Tony Bispeskov og anbefaler, at man køber plads:

- Da juleaften i år falder mandag, er der flere dage at rejse i, så kunderne fordeler sig mere. Dog kan vi se, at mange rejser ud den 22. december.