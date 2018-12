Juletid er indbrudstid: Tyv slog til i samme område - fire indbrud på fire timer

Den første anmeldelse, politiet modtog mandag, kom fra Ekkodalen i Erritsø. Mellem klokken 15 og 17.50 har ukendte gerningsmænd brudt et vindue op til et værelse - formentlig med et koben. Fra villaen blev kontanter stjålet.

Kontakt politiet

19.45 modtog ordensmagten en anmeldelse om et tredje indbrud, denne gang på Damsbovænget. Indbruddet er sket mellem klokken 07.00 og 19.45. Her er et vindue igen brudt op, og fra villaen er blevet stjålet en Acer bærbar og et TV af ukendt mærke. 23.30 tikkede endnu en anmeldelse ind fra Erritsø-området. Beboerne på Egebæksvej var kommet hjem og opdagede, at et køkkenvindue var blevet brudt op. Her var der umiddelbart ikke stjålet noget.

- Jeg er rimelig overbevist om, at det her er sket i eftermiddagstimerne, mens der har været masser af mennesker og måske endda lyst, lyder det fra Finn Ellesgaard Nielsen.

Hvis man har set eller observeret noget usædvanligt i løbet af mandag i Erritsø-området, vil politiet meget gerne høre fra dig. Du kan komme i kontakt med dem på nummeret 1-1-4.

Klokken 20 mandag aften var en patrulje på rundering, da de stødte på en bilist på Vesterbrogade. Han havde drukket - og sandsynligvis for meget. Hvert fald blev han sigtet for spirituskørsel. Det drejer sig om en 56-årig mand fra Fredericia.