Julen varer lige til februar - og slukkes på en app

Fredericia: I Fredericia varer julen længe. Det kommunalt-ejede julelys i midtbyen har brændt hele december og også hele januar måned. Men fredag 1. februar var det slut. Klokken 7:30 blev julelysene slukket. Det skete med et tryk på en app.

Elektriker Jakob Jakobsen fra Teknik Gruppen Alfred Jensen & Søn A/S var den store lyseslukker.

- Julelysene i langt de fleste af midtbyens træer er koblet op til et system, som kan styres via en særlig app, vi har, siger han og taster de nødvendige koder og passwords, som skal til, før han kommer ind til systemets afbryder-funktioner.

Efter at have slukket på app'en skal han dog trække en ledning ud af et stik for at få det sidste træ på Rådhuspladsen slukket.