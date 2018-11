Julen synges ind af Trinitatis Kirkes pigekor og det nye juniorpigekor

Fredericia: Søndag den 2. december kl. 16 - er som bekendt første søndag i advent - og helt efter traditionerne byder Trinitatis Kirke denne dag på en jule- og adventskoncert. Det er kirkens to kor, der medvirker - nemlig pigekoret og så det nye juniorpigekor, der blev oprettet sidste år og i år optræder i nye kordragter.

Programmet består af en lang række af vore kendte og traditionelle advents- og julesalmer. Der bliver også lejlighed til at lytte til julemusik på kirkens orgel. Niels E. Aggesen spiller to nye orgelfantasier over adventssalmen "Blomstre som en rosengård" og julesalmen "Kimer, I klokker" - begge komponeret af Thomas Solak.

De fremmødte får også selv mulighed for at røre stemmebåndene, idet der også indgår et par fællessalmer i programmet.

Der er gratis adgang til koncerten.