Julemotion med Fodslaw - og så er der glühwein bagefter

Fredericia: Ingen jul uden en tur med Fodslaw Fredericia. I år er det 4. juledag, den 28. december, at man kan komme ud at trave med foreningen.

Gåturen starter ved Det Bruunske Pakhus i Kirkestræde 7. Mellem klokken 9 og 11 bliver deltagerne sendt ud på julemotionsturen med mulighed for at gå tre, fem eller ti kilometer ad afmærkede ruter.

Deltagerne har også mulighed for at erhverve en medalje med relation til H.C. Andersen eventyret "Skyggen". Det kræver, at man betaler et mindre startgebyr.

Efter at musklerne er blevet rørt, byder Fodslaw Fredericia på glühwein og æbleskiver til dem, der har købt startkort. Der vil også blive spillet på harmonika for at sætte gang i traveturen, som alle generationer er velkomne til at deltage i.