Julemarked i missionshuset

Fredericia: Lørdag 1. december kl. 10 åbner et julemarked i Fredericia Missionshus. På pladsen foran det gamle hus sælges bl.a. håndlavede juledekorationer og adventskranse.

Kommer man allerede kl. 10, kan man være med til at synge nogle af de gamle julesalmer. Lidt senere åbner caféen og de mange boder. For børn er der bl.a. en fiskedam og et hyggehjørne, hvor man kan lege eller bare slappe af.

Mange benytter desuden lejligheden til at købe en julegave i håndarbejdsboden - eller til at forsyne sig ved bogbordet, hvor der handles med bøger om liv og tro til alle aldersgrupper. Kl. 12.30 åbner en buffet, så man kan nå at spise frokost, før julemarkedet lukker kl. 14.

Overskuddet fra boder og aktiviteter går til Indre Missions arbejde i Fredericia.

Der er fri entré, og alle er velkomne.