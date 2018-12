Jule-prognose: Disse dage bliver der pres på trafikken

Trafik: Fredag eftermiddag begynder årets juletrafik for alvor at rulle på kryds og tværs af landsdelene, og det kan give pres på vejene flere steder - især på de store motorvejsstrækninger ned gennem Østjylland, over Fyn og Sjælland.

Ifølge en prognose fra Vejdirektoratet ventes juletrafikken i år i det store og hele at gå fri af hårdknude, men direktoratet opfordrer alligevel bilister til at overveje, hvornår de sætter sig bag rattet.

- Vi forventer ikke store forsinkelser i dagene op til jul, men der er dog nogen risiko for tæt trafik og mindre kødannelser fredag 21. december i eftermiddagsmyldretiden og søndag 23. december midt på dagen. Vi anbefaler derfor, at man så vidt muligt undlader at køre på disse tidspunkter. Udrejsetrafikken vil hovedsageligt bevæge sig fra Hovedstadsområdet mod Jylland, samt mellem Kolding og Aarhus på E45, fremgår det af prognosen, der udpeger 2. juledag, som den dag, der er størst risiko for at ende i kø.

- Erfaringerne viser, at 2. juledag er en af årets største rejsedage, og vi forventer tæt trafik og risiko for kødannelser i tidsrummet 10-14. Hjemrejsetrafikken vil primært bevæge sig fra Jylland mod København via Fyn og Sjællands Odde, skriver Vejdirektoratetet, som uddyber, at prognosen selvsagt ikke tager højde for pludselige vejrskift eller uheld.