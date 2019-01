Jobcentret har fået ny chef: - Borgeren skal ikke føle sig som kastebold

- Den her koncernmodel, hvor man bygger broer mellem hinanden og tænker helheden - hvad vil være bedst for borgerne - den skal vi have ind under huden, fortæller Hans Christian Norlyk.

I denne tid er han i gang med at flytte kontor og sætte sig ind i de nye arbejdsopgaver. To store opgaver venter Hans Christian Norlyk i 2019. Det ene er implementeringen af Fredericia Kommunes nye organisationsstruktur, hvor kommunens ansatte i højere grad skal arbejde på tværs af afdelinger.

Stammer fra Sdr. Omme, hvor hans far havde en slagterbutik.Blev uddannet politibetjent og arbejdede som politiassistent fra 1989-1998. Har arbejdet som SSP-konsulent og ungdomsskoleleder i Børkop, inden han blev ansat som ungdomsskoleleder i Brande, hvor han stod for sammenlægningen af fire ungdomsskoler i forbindelse med kommunalreformen. Har også været forstander på Gram Efterskole, HR-chef hos Skare Meat Packers, leder af job- og kompetencehuset i Middelfart og forstander på Vejle Produktions- og udviklingscenter, inden han blev teamleder hos Fredericia Jobcenter. Bor i Jelling med sin kæreste og hendes to børn. Har selv tre børn, hvoraf den yngste stadig bor hjemme. I fritiden spiller han musik sammen med en ungdomskammerat. De har spillet sammen siden 1986.

Borgerne skal ikke være kastebolde

Den nye jobcenterchef har arbejdet med ledelse i mange år af sit arbejdsliv og ser frem til at kaste sig ud i den nye organisationsændring, som skal implementeres i løbet af 2019. Hensigten er, at kommunen ikke længere er delt op i søjler eller afdelinger uden det store samspil, men fremover kan arbejde på tværs af afdelinger, så borgere med henvendelser, der breder sig over flere afdelinger, ikke skal løbe spidsrod mellem afdelingerne.

- Grundlæggende interesserer det mig at arbejde med organisationsændringer. Det er ikke gjort med at lave et organisationsdiagram. Vi skal øve os i at udnytte mulighederne med fokus på, at vi er sat i verden for at hjælpe borgerne - uanset hvor i kommunen, de træder ind ad døren. Vi skal blive gode til på kryds og tværs at bygge bro og hjælpe borgeren videre, så borgeren ikke føler sig som kastebold og skal starte forfra med at fortælle om sig selv hver gang, fortæller Hans Christian Norlyk.

En række af kritikpunkterne mod jobcentret har netop været, at borgerne føler, de ofte skal begynde forfra - eksempelvis ved skift af sagsbehandler, og at kommunikationen og tiltalen fra kommunens ansatte ikke er god. Det er blandt andet nogle af konklusionerne i delanalyserne om jobcentret. Analyserne er kommet med en række anbefalinger, som nu skal implementeres i det daglige arbejde.

- Vi undgår ikke sagsbehandlerskifte helt, men vi skal være bedre til at overgive sagerne, og vi skal være gode til at tale sammen internt. Man skal møde velforberedte jobcentermedarbejdere, og vores skriftlige kommunikation skal være til at forstå. Vi skal også finde en balance for, hvornår vi griber knoglen og ringer til borgerne i stedet for at sende mails frem og tilbage, fortæller Hans Christian Norlyk.

Hans Christian Norlyk har været ansat som teamleder i Fredericia Jobcenter siden maj 2018.