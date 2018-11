Jimmy har renset tage og fliser i 28 år: Frihed over indtjening

Men historien har det med at gentage sig, og da Jimmy Hansen og familien kom hjem til Danmark igen, begyndte han at lave algebehandlinger ved siden af sit faste arbejde.

- Da vi havde kørt i fem år, måtte jeg erkende, at jeg altid arbejdede, og at det ikke var livet, siger Jimmy Hansen.

Frihed og retten til selv at skræddersy hverdagen betyder mere for den rutinerede algebehandler, der lever af at rense og rengøre tage og fliser.

Da vi havde kørt i fem år, måtte jeg erkende, at jeg altid arbejdede, og at det ikke var livet

Travlt forår

I 2010 tog han for alvor springet og blev selvstændig på fuldtid, og siden har han været bedre til at begrænse arbejdstimerne.

- Det er ikke det, jeg bliver rig af, men det giver mig frihed. Jeg har prøvet det andet, og det er ikke pengene værd, siger Jimmy Hansen.

I dag er 80 procent af hans kunder private og 20 procent erhverv. Arbejdet består primært i at rense mos og alger af tage samt fliserens.

- Jeg møder så mange søde og rare mennesker. Nu er de desværre faldet fra, men jeg havde i mange år nogle ældre kunder i Erritsø, hvor jeg skulle ringe et par dage i forvejen, for de skulle lige have bagt, så der var en frisk bolle, når jeg kom, siger Jimmy Hansen.

Højsæsonen er i marts-maj, når folk så små begynder at finde havemøblerne frem, mens vinterens kolde og til tider blæsende vejr betyder, at forholdene for algebehandling er knap så gode. Derfor bruger han i stedet en del af vinteren på Rømø, hvor han er ved at bygge sommerhus.

Jovist, var han 20 år yngre, kunne han måske godt finde på at lægge flere timer i arbejdet og satse på at udvide forretningen. Han har flere gange takket nej til faste aftaler med virksomheder, som ville have ham til at køre fast for dem.

I dag fortæller dåbsattesten, at Jimmy Hansen er 55 år, men selvom han forventer at skulle arbejde 10 år mere, er ambitionen langtfra at udvide virksomheden.

- Der er mange, som har drillet mig og sagt, at jeg skal have en mand sat i gang, men som det er nu, kan jeg taget en fridag eller en uges ferie, hvis det er det, jeg vil, siger Jimmy Hansen.