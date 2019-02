Jazzkvartet til Fredagsjam

Fredericia: Fredag 15. februar er der Fredagsjam i Tøjhuset med David Braid Quartet. Det er et samarbejde mellem to canadiske musikere og to musikere, der tilsammen består af en af de mest efterspurgte rytmegrupper i Nordeuropa. Kombinationen af disse fire personer viser, hvor jazz er i dagens jazzmusik. Det er lyrisk, men med en kant af traditionel swingende jazz.

Line-up: Mike Murley, sax, David Braid, piano, Johnny Åman, bas og Anders Mogensen, trommer.

David Braid Quartet åbner fredagsjam med en koncert og herefter er scenen åben for alle med noget på hjerte.

Der er fri entre til fredagsjam, der starter kl. 15.