Fredericia: Mandag 21. januar kl. 19.30 kan man i Christianskirken opleve Monique Thomas og Burich - l'Etienne New Orleans Ensemble - et internationalt sammensat band, som spiller jazz, gospel og blues med "New Orleans-sound".

Bandet turnerede i mange år sammen med den amerikanske jazz- og gospelsangerinde Lilian Boutté inden hun i 2016 måtte indstille karrieren på grund af sygdom. Den nuværende sangerinde Monique Thomas er bosat i Bordeaux i Frankrig. Hun er født i Philadelphia, USA og begyndte at synge og spille klaver i en ung alder. For at dygtiggøre sig studerede hun jazz og klassisk musik ved William Paterson University of New Jersey. I 1998 flyttede Monique Thomas til Frankrig, hvor hun har sin egen solokarriere.

I bandet finder man: Thomas l'Etienne - klarinet/alt- og tenorsax, født i Hamborg, Tyskland. Familien er af tysk/fransk og russisk oprindelse. Finn Burich, trombone, er født i Haderslev. Han nåede at præsentere Lillian Boutté i Danmark på en årlig turné hvert år i januar-februar måned fra 1995. Han har endvidere gennem en årrække turneret med Boutté's band i Tyskland, England, Schweiz, Norge. Martin Schack, piano, er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium i 1999. Han er en meget efterspurgt pianist, ikke mindst grundet sin suveræne rytmiske timing. Torben Bøtker Bjørnskov er uddannet bassist fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Han har turneret med Lillian Boutté over det meste af verden. Espen Laub von Lillienskjold, trommer, er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus i 2005, solistklasse i 2008.

Der er entré ved koncerten.