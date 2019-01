Erritsø: Jari Dolberg udstiller i januar og februar i Erritsø Sognehus. For ham er den største kunst den, der vender tilbage til menneskets skrøbelighed og sårbarhed, og som efterlader en med tankerne om at være menneske.

- Når du har besluttet, at du vil være kunstner, må du også beslutte, at du ikke er bange for at gøre dig selv til grin, siger han i en pressemeddelelse, hvor han fortsætter, at en anden vigtig beslutning er at finde et emne, som virkelig optager kunstneren. Ellers bliver kunst bare til et sofastykke.

Jari Dolberg er fra Ketting, Augustenborg, og han udstiller grafik, tegninger og malerier.