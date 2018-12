Jagten på Danmarks klogeste klasse er i gang

Fredericia: Kampen om den eftertragtede titel som "Danmarks klogeste klasse" begynder 5. december, når kommunens 6. klasser mødes i Tøjhuset.

Fredericia kommunes 6. klasser har igen i år mulighed for at vise, at de har styr på så forskellige emner som f.eks. historie, film, solsystemet og eventyr.

Den landsdækkende videns- og læsequiz Smart Parat Svar udfordrer ikke kun børnenes hjerneaktivitet, hukommelse og deres evner til at tænke hurtigt, men også evnen til at samarbejde.

I den lokale runde dyster 9 klasser med hver sit hold på fem elever, men kun én klasse vil blive kåret som vinder og dermed gå videre til den regionale runde, hvor de skal møde hele regionens dygtigste klasser.

Den regionale runde finder sted på Vejle Bibliotek 9. januar. Kampen om den endelige titel og en præmie på 10.000 kroner afgøres 6. februar i Magasinet i Odense.

Finalen holdes igen i år i samarbejde med alle 8 TV2-regioner.