Jægere vil i fællesskab bremse mårhunden - ost skal lokke den frem

Ny forening Mårhund Trekanten vil have jægere i hele trekantområdet til at samarbejde om at intensivere jagten på mårhunden. Den nye jagtforening etableres under Dansk Jægerforbund. Foreningen vil have etableret flere foderpladser, hvor dyrene bl.a. kan lokkes med ost.

Herslev: Mikkel Sørensen har til gode selv at se mårhunde ved sin landejendom i Follerup, men han er sikker på, at de er derude.

- Min kone har for nylig set en mårhund ved Taulov Mose, der er skudt to mårhunde i Trelde inden for de seneste dage, så vi ved, at de er der. Men de er oftest aktive om natten, og vi har ikke været målrettede nok i jagten på dem, så derfor tror man ikke, at de er et problem, siger Mikkel Sørensen.

Men han står nu sammen med andre jægere i trekantområdet bag en ny forening, som gennem samarbejde og koordinering på tværs af jagtforeninger vil intensivere jagten.

- Mårhunden hører ikke til her. Den er hård ved både fugle og mindre pattedyr, men skal man den til livs, så kræver det en målrettet indsats, vurderer Mikkel Sørensen.

I november blev Mårhunden Trekantområdet stiftet, og til marts afvikles generalforsamling. Netop nu er man aktiv for at få flere jagtforeninger gjort interesseret i initiativet og få jægere til at involvere sig.