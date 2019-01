Ja til udvidelse: DSB-værksted forlænges med 60 meter

Fredericia: Fra 2023 skal DSB-værkstedet på Egumvej i Fredericia stå for vedligeholdelse af nye el-tog.

Det kræver en udvidelse af værkstedet, da togene forventes at blive længere, og værkstedet skal forlænges med op til 60 meter.

Med en udvidelse på cirka 2000 kvadratmeter skal værkstedets areal flyttes fra en landzone til en byzone. Mandag godkendte byrådet et forslag om en ny lokalplan, som gør det muligt for værkstedet at udvide.

Ifølge en beskrivelse fra forvaltningen etableres der en lukket vaskehal på 800-1000 kvadratmeter. Der skabes også tre værkstedsspor i den nye værkstedsbygning og et spor til afdrejning af hjul. Tre af de syv spor i den nuværende bygning nedlægges.

Langt de fleste af DSB's nuværende tog udskiftes, og de nye el-tog bliver længere, og det giver altså ekstra krav, når værkstedet skal vedligeholde, klargøre, vaske og rangere de nye tog.

Lokalplanforslaget er sendt i offentlig høring i otte uger.