Ja til ny plan for TrekantBrand: Vi har et brandvæsen, vi kan være trygge og glade for

Dimensioneringsplan

I den nye dimensioneringsplan fremgår det blandt andet, at "brandvæsnet skal fremadrettet være dimensioneret til selvstændigt at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr."Desuden står der om ekstraordinære hændelser, eller hændelser, der går ud over to timer, at man kan trække på naboberedskaber eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen.