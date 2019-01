Ja til åbne butikker 24. december: Et parti var dog imod

Business Fredericia ønsker, at butikkerne ekstraordinært kan holde åbent 24. december, når krydstogtskibet Arcadia med 2000 gæster kommer til Fredericia. Det godkendte byrådet - men ét parti var imod.

Fredericia: Butikkerne får lov til at holde åbent 24. december fra klokken 10 til 13.

Det blev konklusionen efter mandagen byrådsmøde. Business Fredericia har bedt om muligheden for, at butikkerne holder åbent, da krydstogtskibet Arcadia besøger fæstningsbyen juleaftensdag.

- Der kommer 2000 gæster og små 1000 besætningsmedlemmer. Det ville dog være lidt ærgerligt, hvis de møder en helt tom by, sagde borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Ønsket om at holde ekstraordinært åbent fik bred opbakning, men som det eneste parti stemte Enhedslisten imod. Byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz henviste til, at butikkerne i forvejen har åbent både lørdag og søndag i hele december.

- Gennem de seneste år er det blevet sværere og sværere for medarbejderne i detailhandelen at få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen. Derfor kan Enhedslisten ikke støtte forslaget, lød det fra Cecilie Roed Schultz.