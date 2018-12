Selvom den italienske underentreprenør blev dømt til at betale en bod på 14 millioner kroner efter udvidelsen af daværende Dong Energys olieterminal, er sagen endnu ikke afsluttet. Solesi har netop fået medhold i en italiensk retssag, som kan få vidtrækkende konsekvenser.

Fredericia: En domstol i Siracusa på Sicilien har givet virksomheden Solesi medhold i, man ikke skal betale den bod på 14 millioner kroner, som Solesi blev idømt ved den danske Arbejdsret. Solesi blev 2017 idømt boden for at underbetale sine ansatte på daværende Dong Energys (i dag Ørsted, red.) byggeri af en olieterminal i Fredericia i 2013, som Solesi var underleverandør på. Solesi nægtede at betale boden til sine tidligere ansatte og anlagde en sag ved retten i Siracusa. Samtidig anlagde 3F også en sag i Italien. Afgørelsen faldt den 5. december og her gav domstolen Solesi ret i, virksomheden ikke behøver anerkende dommen fra Danmark. Det overrasker 3F. - Vi har taget den retssag meget alvorlig. Vores italienske advokat mente, vi havde en god sag, så det er overraskende. Og hvad er så konsekvenserne af det her? Det her er et slag mod den frie bevægelighed. Hvis man bare kan tage afsted, svindle og bedrage, blive dømt og bare tage hjem - hvad så? Det er et anslag mod hele den danske model og den måde, vi har opbygget vores faglige retssystem i Danmark, mener næstformand i 3Fs byggegruppe Palle Bisgaard, som har fulgt sagen løbende.

Vi har taget den retssag meget alvorlig. Vores italienske advokat mente, vi havde en god sag, så det er overraskende. Palle Bisgaard

Juraprofessor kalder det en vigtig sag Sagerne ved de italienske domstole er juridisk komplicerede. Hovedpunktet i den italienske afgørelse fra 5. december er dog, at domstolen lægger vægt på, at Arbejdsrettens afgørelse i Danmark er i strid med italiensk ret, EU-regler og Den Europæiske Menneskerettighedskommission. Man anser ikke Arbejdsretten for at have hjemmel i international ret. Overfor Fagbladet 3F kalder juraprofessor Jens Kristiansen fra Københavns Universitet det en uhyre vigtig sag. - Hvis vi i Danmark ikke effektivt kan håndhæve overenskomstmæssige krav over for udenlandske virksomheder, når de rejser ud af landet, så kan virksomhederne være ligeglade med de danske regler. Så vil en dom fra Arbejdsretten være ligegyldig for udenlandske firmaer, siger Jens Kristiansen til Fagbladet 3F. Professoren tilføjer, at firmaer, der opererer fast i Danmark, i højere grad vil være bundet af de danske regler. Sagen er så principielt vigtig, at den foruden arbejdsmarkedets parter følges tæt af både Justits-, Udenrigs- og Beskæftigelsesministeriet

Solesi fastholder sin uskyld 3F vil anke afgørelsen til næste instans - og sandsynligvis sidste instans - i Catania i Italien. - Vi får formodentlig det første retsmøde indenfor tre måneder, siger Palle Bisgaard. Solesi fastholder over for Fagbladet 3F, at de slet ikke har underbetalt deres ansatte. - Som et italiensk selskab er vi i vores gode ret til at aflønne efter italienske regler. Dommen fra Arbejdsretten var uretfærdig og brød med grundlæggende principper i europæisk ret. Derudover ville den kæmpe bøde risikere at tvinge Solesi til konkurs, hvilket ville have kostet 200 medarbejdere deres job, lyder det blandt andet i et skriftligt svar til 3F fra det italienske firma.