Intensiv træning og lang erfaring skaffer fornem grad til lokal judo-udøver

Fredericia: Tre judo-udøvere fra Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub bestod lørdag deres prøver ved den nationale graduering i judo i Odense.

43-årige Jørgen Tonnesen blev den første i Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub, der opnåede 2. grad af sort bælte i judo. Han har været medlem af klubben, siden han var 11 år.

- Jeg tror, jeg er blevet ved, fordi judo er så alsidigt. Du kan gå kampvejen og tage ud og kæmpe meget, eller du kan gå efter høje gradueringer og forfine din teknik, siger Jørgen Tonnesen i en pressemeddelelse fra klubben.

Jørgen Tonnesen har haft 1. grad af sort bælte i judo i 7 år og for overhovedet at få lov at gå op til de højeste grader, skal man ikke bare øve sig i pensum og den rigtige teknik, men også samle kamppoint ved at vinde ved turneringer.

De sidste 14 dage har han trænet en time hver eneste dag for at finpudse al teknik og teori. Det har han heldigvis ikke gjort alene, for han havde følgeskab af klubkammeraterne Lasse Hildingberg og Sebastian Juhl, der også deltog i gradueringen og fik sort bælte af 1. grad i judo med hjem.