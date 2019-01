Ingen er kommet til skade ved brand - indsatsleder blev kortvarigt svimmel

Snoghøj: Branden på Vesterballevej, der har sendt en stor røgsky op over Snoghøj det meste af onsdag formiddag, er nu under kontrol, oplyser TrekantBrand.

- Den er under kontrol, og vi er nu i efterslukningsfasen, siger Casper Christensen, der er operationschef hos Trekantbrand, samtidig med, at sirenevarslingen afblæses.

Operationschefen fortæller, at brandfolkene nu vil gå i gang med at få trukket nogle af elementer af bygningen fra hinanden, så man kan få slukket det hele.

- Vi bliver derude et godt stykke tid endnu, indtil det er færdigt, siger Casper Christensen.

Han fortæller ved samme lejlighed, at en indsatsleder på stedet kortvarrigt følte sig svimmel og blev tilset af ambulancefolk. Han skulle dog have fået det bedre og stadig være i gang med at få slukket branden. Desuden er der ingen, der er kommet til skade i forbindelse med branden.

Også Sydøstjyllands Politi meddeler via Facebook, at der er styr på flammerne, så sirenevarslingen kan afvarsles.

- Der er fortsat røg og flammer, men bygningen er stort set nedbrændt på nuværende tidspunkt. Derfor afvarsles sirenevarslingen nu, skriver de på Facebook.

Der kan dog stadig gå nogle timer, inden folk kan vende tilbage til deres bolig eller arbejdsplads i området.

- Det betyder dog ikke, at man allerede nu kan vende tilbage til området, og Sydøstjyllands Politi anmoder kraftigt om, at nysgerrige ikke søger mod stedet, hvor myndighederne fortsat arbejder. Når der ikke længere kommer røg fra branden, så kan beboere i området eller borgere med ærinde vende tilbage - det antages at tage et par timer indtil kl. ca. 14.30, skriver Sydøstjyllands Politi.