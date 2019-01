På knap en måned har Fredericia været ramt af to store brande, der har fået beredskabets sirener til at hyle over byen. Ved seneste brand på Vesterballevej var 70 brandfolk på arbejde, men bygningen stod ikke til at redde. Her er deres oplevelse af togbranden på Norgesvej i december og industribranden i Snoghøj i onsdags.