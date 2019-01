Indsatsleder efter diesel-uheld: - Få hundrede liter er spildt

Fredericia/Egeskov: - Det har taget længere tid at pumpe dieselen fra tankene.

Sådan lyder det fra Jan Møller, indsatsleder ved TrekantBrand godt seks timer efter, at en Skanol tankvogn forulykkede i rundkørslen ved Egeskov Skovvej i Fredericia. Tankvognen kørte med omkring 40.000 liter dieselolie, og hvad der var årsag til ulykken, er stadig uvist.

De dybe hjulspor i jordvolden i midten af rundkørslen indikerer dog, at chaufføren på en eller anden måde nærmest er kørt tværs over rundkørslen i stedet for at køre højre om. Den oprindelige vurdering lød, at man forventede at kunne åbne vejen omkring middag. Det er dog ikke tilfældet i skrivende stund.

- Vi er først færdige med en tredjedel af forvognen nu, og først når den er tom, kan vi vende den væltede anhænger om, siger Jan Møller.