Indsatsen er afsluttet: Sådan ramte højvandet Fredericia

Fredericia: Fredericia Kommune og TrekantBrand i Fredericia har nu lukket ned for indsatsen omkring højvandsituationen i kommunen. Vandstanden er i Skærbæk faldet til omkring en meter over dagligt vande og falder stadig.

- Vi har besluttet at lukke indsatsen ned nu. Vi har haft et rigtig fint samarbejde med kommunen om at holde borgerne informeret om situationen, og det har fungeret godt. Folk har kunnet følge med på Facebook eller ringe ind og kunnet spørge ind til status og forholdsregler, siger indsatsleder fra TrekantBrand Jan Møller.

Tilbage på havnen i Skærbæk står stadig de to containere med rester af sandsække. En del er fjernet, og det har blandt andet været sommerhusejere på Fænøvej, der har gjort brug af tilbuddet.

- Der er et sommerhus, som plejer at få vand ind, og der havde ejeren garderet sig med sandsække og plastic, og det havde forhindret vandet i at komme ind, siger Jan Møller.