Indra og Teitur til Vinterjazz i Fredericia

Fredericia: Fra 1. til 24. februar skyller 2019-udgaven af VinterJazz ind over hele det danske jazzland. I Fredericia bliver der vinterjazzet i Tøjhuset, hvor foreningerne FredericiaLive og Fredericia Jazzklub sammen præsenterer et spændende program.

Det, der gør Vinterjazz til en speciel musikbegivenhed, er, at det er et nationalt sammenskudsgilde mellem spillesteder og arrangører, musikere og publikum, de store byer og Udkantsdanmark.

Torsdag 7. februar kl. 20 kan man i Tøjhuset opleve sangerinden Indra guitaristen Uffe Steen, bassisten Thomas Sejthen og saxofonisten Benjamin Trærup. Dagen efter er der Fredagsjam med Pi/Uzameckis/Kim. Lørdag 9. februar er der frokostjazz med Cotapaxi New Orleans Jazz Band, og om aftenen kan man opleve sangerinden/musikeren Trine Lise Væring.

Torsdag 13. februar er der koncert med Teitur og fredag 15. februar er der Fredagsjam med David Braid Quartet. Lørdag 16. februar spiller Will & Vendt, fredag 22. februar er der Cafe Blues Corner med Tim Lothar, og dagen efter er der frokostjazz med The Spirit of New Orleans.