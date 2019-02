Indbrudstyve stjal Kims nødder - er du blevet tilbudt billige peanuts?

Fredericia: Indbrudstyve blev natten til fredag - kort efter midnat - så sultne, at de besluttede sig for at begå indbrud i Føtex i Prinsessegade.

Klokken 00.33 blev en rude i en skydedør, der fører direkte ind til forhallen, knust. Herfra blev der stjålet to kasser af Kims chips-nødder, og ifølge vicepolitiinspektør ved Patruljecenter Syd, Finn Ellesgaard Nielsen, har kasserne sandsynligvis stået lige indenfor døren.

Sydøstjyllands Politi hører gerne fra vidner, der måske har hørt larm fra Føtex omkring 00.30 natten til fredag. Politiet vil ligeledes gerne kontaktes, hvis man er blevet tilbudt at købe peanuts. Politiet kan som altid træffes på 1-1-4.

Onsdag aften jagtede en villaejer to indbrudstyve væk fra sin ejendom. Villaejeren var hjemme, da de to mænd forsøgte at bryde ind i huset på Egeskovvej ved at bryde kældervinduet op. Husejeren kunne ikke give andet signalement af gerningspersonerne, end at de begge var iført sorte jakker.

Intet blev stjålet fra adressen.