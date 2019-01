Indbrudstyve smadrede terrassedøren - gennemrodede hele huset

Fredericia: Ukendte gerningsmænd har i perioden fra den 31.12 sidste år til i torsdags klokken 08.30 forsøgt at bryde ind i en villa på Braheborgsvej i Erritsø. Et soveværelsesvindue er forsøgt brudt op, men det er ikke lykkedes indbrudstyven at få succes med sit forehavende. Så heldig er det dog ikke gået for villaejere på Vegavænget. Her har indbrudstyve i perioden fra lørdag den 5. januar til søndag den 8. januar klokken 20.45 været forbi. De har knust en rude i vinduet til terrassedøren og har været i stort set hele huset. Fra villaen er der blevet stjålet smykker.

Derudover blev en 26-årig mand fra lokalområdet stoppet af en patrulje på Vejlevej fredag klokken 01.20. Der var mistanke om, at manden var påvirket af stoffer. Det er han derfor blevet sigtet for.