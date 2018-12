Indbrudstyve på spil i villa - stjal iPad og ur

Indbrudstyvene havde et travlt onsdagsdøgn i Fredericia, hvor tre villaer var udsat for tyveri.

Fredericia: En villa på Pontoppidansvej blev onsdag mellem midnat og klokken 14 gennemrodet af ubudne gæster. De var kommet ind gennem en terrassedør, og der er ikke noget overblik over, hvad der er stjålet.

En villa på Skovløbervænget havde ligeledes haft besøg af ukendte gerningsmænd. Det skete onsdag aften omkring klokken 18.30, hvor man er kommet ind ved at bryde et vindue op. Her var der tydelige tegn på, at man havde gået rundt i huset. Der blev ved indbruddet stjålet en iPad Air og et Seiko-herreur.

En familie på Huslodsvej måtte også sande, at der havde været tyveknægte på spil. Her kom man hjem til et gennemrodet hus, hvor der var stjålet en Playstation 4 samt nogle smykker. De ubudne gæster var kommet ind gennem et vindue onsdag mellem 15 og 18.20.

Onsdag klokken 6.34 skete der et mindre uheld i lyskrydset mellem Vestre Ringgade og Vesterbrogade. De to parter holdt for rødt, da den ene part trillede tilbage og ramte den anden med materielle skader til følge.

Onsdag klokken 17.15 skete der også et uheld på Vestre Ringvej ved Prangervej. Her skulle to biler have ramt hinanden, men parterne er ikke enige om forløbet. Sagen er nu en forsikringssag.