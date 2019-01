Indbrudstyve har haft travlt - flere indbrud i Erritsø henover nytår

Fredericia: To villaer på Langesøvej i Erritsø har i løbet af de seneste par dage haft besøg af indbrudstyve. Den første anmeldelse tikkede ind knap to timer efter årsskiftet, natten til tirsdag klokken 01.40. Her havde villaejere opdaget, at et vindue var brudt op, og fra deres hus var der blevet stjålet smykker. 14.30 tirsdag kom den anden anmeldelse. Her var et vindue også blevet brudt op, og tyvene var sluppet af sted med to par solbriller af mærket Rayban samt et mindre kontantbeløb.

Klokken 02.00 natten til 1. januar modtog Sydøstjyllands Politi en melding om, at der på Lundtoften i Erritsø også havde været indbrud. Denne gang var der blevet stjålet smykker og et kontantbeløb. Tyve var kommet ind i villaen ved at bryde et vindue op, hvor hasperne efterfølgende var blevet knækket af.