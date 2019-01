Indbrudstyve fjernede ruden - stjal værktøj fra lager

Fredericia: I perioden fra i fredags klokken 16.30 til mandag klokken 09.00 har der været indbrudstyve på spil på en lager på Frantz Hansens Allé i Fredericia.

Der er blevet aflistet en rude på en dør til entreen, hvorefter ruden er taget ud, og det har givet fuld adgang for de luskede tyve. Fra lageret er der blevet stjålet en "hel del værktøj", som vicepolitiinspektør ved Patruljecenter Syd, Finn Ellesgaard Nielsen, beskriver det. Det er endnu ikke specificeret nærmere.

Derudover sigtede en patrulje en 29-årig mand fra lokalområdet for både at køre i spirituspåvirket tilstand og for at køre ulovligt - da manden ikke havde noget kørekort.

Han blev stoppet ved Danmarks Port natten til tirsdag klokken 01.35.