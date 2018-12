Indbrudstyv sov i Lottes kolonihave: Nu er døren sømmet fast

Lotte Lykke Baunbæk og hendes mand overtog for omkring et år siden en kolonihave i Randalhaven. To gange har de haft ubudne gæster i det lille hus, og begge gange er der blevet stjålet haveredskaber. Seneste indbrud var i starten af november, og nu er der planer for, hvordan huset fremover bliver indbrudssikret. Foto: Peter Leth-Larsen