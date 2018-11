Indbrudstyv brød døren op: Men beboer skræmte ham væk

Fredericia: En vaks beboer i en lejlighed på Lumbyesvej i Fredericia fik formentlig reddet sig selv og sin lejlighed fra et indbrud.

Klokken 14.14 sad personen inde i sin stue, da hoveddøren blev brækket op med et koben. Det fik beboeren til at råbe tyven an, hvorefter den ukendte gerningsmand stak af fra stedet. Der er intet signalement af indbrudstyven.

Fra mandag klokken 16.30 til onsdag klokken 14.20 har beboere på Drosselvej ikke være lige så heldige. En indbrudstyv har været forbi en villa, hvor han har brudt et kældervindue op med et koben.

Fra villaen blev der stjålet et ukendt antal mønter.