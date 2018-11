Erritsø: I tidsrummet mellem fredag klokken 17.30 og lørdag klokken 17.00 har der været indbrud i en villa på Grønnemarken.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Lindhardt oplyser, at indbrudstyven har gennemrodet huset, men at der endnu ikke er overblik over, om der er stjålet noget.