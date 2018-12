Indbrud i rækkehus: Løb afsted med stole og PH lampe

Fredericia: Onsdag eftermiddag begik to unge mænd på 19 år indbrud i Pluto Solcenter på Vejlevej. Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 16.38, da en person havde set de to gerningsmænd bryde en møntautomat op inde i solcenteret. Politiet ankom hurtigt til stedet og fik anholdt gerningsmændene. De er begge sigtet for tyveri, men løsladt igen.

Senere på dagen havde andre tyveknægte mere held med sig. Her blev der begået et indbrud i et rækkehus på Trelde Næsvej klokken 21.27. En terrassedør var blevet brækket op, og der blev stjålet to sorte læderstole, samt en PH-bordlampe. Politiet har ingen mistænkte og opfordrer til at man ringer 114, hvis man har set noget mistænkeligt.